Зеленський повідомив, що не має робити Трампа щасливим

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Президент України Володимир Зеленський після переговорів із прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен зустрілися зі студентами Копенгагенського університету та відповів на питання журналістів. Він зазначив, що не відправляв українську делегацію на переговори в Абу-Дабі заради того, щоб догодити Дональду Трампу.



«Можливо це прозвучить не надто ввічливо, але моя робота — не робити Трампа щасливим. Моє завдання зробити все, щоб залучити американців і європейців до переговорів», — відповів президент України.

Зеленський також прокоментував зближення Трампа із російським диктатором Володимиром Путіним. За його словами, можливо, американський президент розраховував таким чином схилити Кремль до переговорів, зокрема через пом'якшення санкцій та економічні угоди з Росією.

«Але на сьогоднішній день ми бачимо, що це не спрацювало», — заявив Зеленський, закликавши Трампа шукати інші способи тиску на Путіна.

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Нагадаємо, що під час першого раунду переговорів в Абу-Дабі США, Україна та європейські партнери узгоджували підходи до припинення війни. Спецпредставник США Стів Віткофф повідомив, що серед ключових тем були гарантії безпеки для України, роль НАТО та майбутня архітектура безпеки в Європі.

Переговори в Абу-Дабі: Віткофф і Кушнер працюватимуть над територіальним питанням.

Президент України Володимир Зеленський заслухав звіт української переговорної команди за підсумками першого дня консультацій в Абу-Дабі (ОАЕ) 10 листопада. Переговорний процес розпочався з консультацій із європейськими та американськими партнерами, після чого відбулася зустріч у тристоронньому форматі за участю делегацій України, США та Росії.

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