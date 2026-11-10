Зеленський прибув до Данії та анонсував новий пакет допомоги для оборони України

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10 листопада президент України Володимир Зеленський прибув до Данії з офіційним візитом. У межах поїздки заплановані зустрічі з керівництвом країни, парламентарями та представниками оборонних компаній.

Глава держави анонсував нові кроки для посилення оборонних спроможностей України.

Прибув із командою до Данії для зустрічі з Прем’єр-міністеркою Метте Фредеріксен, данськими парламентарями та провідними оборонними компаніями. Запланована також аудієнція у Короля Фредеріка Х та окрема зустріч із прем’єр-міністрами Данії, Норвегії, Швеції, Ісландії та Фінляндії, - повідомив Зеленський у соцмережах.

Як наголосив Президент, "головне – це наша безпека та зміцнення захисту".

"Будуть нові кроки для посилення оборонних спроможностей України – сильний оборонний пакет від Данії. Дякую за цю підтримку!" - вказав Зеленський.

Президент зазначив, що "Данія з перших днів повномасштабної війни поруч з Україною і залишається одним із найнадійніших партнерів, лідерів у різних форматах, що додають захисту життів". "Дякуємо Данському народу й уряду за незмінну підтримку та конкретні рішення, які допомагають нам стояти міцно", - вказав він.



Рада ЄС виділила 4,7 млрд євро компенсації державам за зброю для України.

Раніше уряд Болгарії заявив, що більше не фінансуватиме летальне озброєння для України через Європейський фонд миру (EPF). Надалі країна планує спрямовувати кошти лише на нелетальну допомогу. Але внесок Болгарії до Європейського фонду миру (EPF) у поточному році становить лише трохи більш як 9 мільйонів євро.

Країни-члени Європейського Союзу погодили умови виділення 6,6 млрд євро з Європейського фонду миру для підтримки України. У межах погодженого пакета 900 млн євро спрямують на місію ЄС з військової допомоги Україні.

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