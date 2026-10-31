Зеленський прибув до Стамбула на переговори з Ердоганом і зустріч із патріархом Варфоломієм

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У суботу, 31 жовтня, президент України Володимир Зеленський прибув до Стамбула разом із командою. У Туреччині на нього чекають важливі переговори з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом, а також зустріч із Вселенським Патріархом Варфоломієм.

За словами Володимира Зеленського, під час візиту планують обговорити питання безпеки, зміцнення партнерства між Україною та Туреччиною, а також дипломатичні перспективи.

«Працюємо для зміцнення захисту наших людей, міждержавного партнерства з Туреччиною та реальних дипломатичних перспектив. Є важливі питання щодо судноплавства у Чорному морі. Також запланована зустріч із Вселенським Патріархом Варфоломієм. Дякую всім, хто з Україною», — наголосив глава держави.

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Окрему увагу під час переговорів планують приділити безпеці судноплавства в Чорному морі.

Про свій приїзд глава держави повідомив у Telegram-каналі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський попросив лідерів Фінляндії та Норвегії передати Володимиру Путіну певні сигнали під час телефонних розмов. Ці контакти з російською стороною попередньо узгодили з Києвом.

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