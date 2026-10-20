Зеленський прокоментував можливі переговори Трампа, Сі та Путіна без України

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Президент України Володимир Зеленський висловився щодо ймовірної розмови лідерів США, Китаю та Росії без участі Києва. За його словами, процес виходу Володимира Путіна з міжнародної ізоляції вже розпочався.

Журналіст нагадав, що російський диктатор Володимир Путін пропонує зустріч із президентом США Дональдом Трампом і лідером Китаю Сі Цзіньпіном без участі України. Він запитав, чи турбує Зеленського, що вони можуть вирішувати майбутнє країни без її участі.

«Я хотів би зрозуміти, щоб уникнути подальших несподіванок. Питання не лише в тому, зустрінуться вони з нами чи без нас: на жаль, поступовий вихід Путіна з ізоляції вже почався. Це не буде першим кроком», — сказав Зеленський.

«Проте, якщо Україна буде на порядку денному, ми б хотіли, щоб з Україною проконсультувалися. Решту я коментувати не можу: я не знаю, що вони обговорюватимуть», — додав він в інтервʼю італійській газеті Corriere della Sera.

Нагадаємо, Зеленський вирушив на переговори до Норвегії з українською делегацією.

Європейські лідери розглядають можливість прямих переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним і обговорюють два потенційні сценарії завершення війни в Україні. Один із них передбачає замороження бойових дій уздовж нинішньої лінії фронту, а інший — передачу Росії решти Донбасу в обмін на можливість вступу України до НАТО.

Президент США Дональд Трамп звинуватив Володимира Зеленського у небажанні припиняти війну. Американський лідер заявив, що, на його думку, український президент не прагнув завершення бойових дій ані зараз, ані раніше.

Понад половина українців — 56% — вважають, що війна не завершиться раніше другої половини 2027 року. Водночас 62% опитаних заявили, що готові витримувати війну стільки, скільки буде необхідно.

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