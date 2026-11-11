Зеленський став першим іноземним лідером, який виступив із трибуни головної зали парламенту Данії

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Президент України Володимир Зеленський 11 листопада звернувся до депутатів данського парламенту Фолькетингу. Він став першим главою іноземної держави, який виступив із трибуни головної зали парламенту Данії.

Так Зеленський звернувся до депутатів під час виступу в залі данського парламенту. Президент зазначив, що для нього особлива честь стати першим іноземним лідером, якого запросили виступити в цій залі.

Він також згадав, що раніше виступити перед данськими парламентарями в цьому приміщенні прагнули й інші світові лідери, зокрема президент США у 1997 році.

«Для мене велика честь бути тут сьогодні, отримати запрошення виступити в цій залі та бути другом. Бути другом Данії, другом, якому ви завжди можете довіряти, незалежно від обставин», – наголосив глава держави.

Президент України Володимир Зеленський під час виступу в парламенті Данії подякував країні за солідарність та підтримку України. Він наголосив, що данці керуються принципом відповідальності не лише за себе, а й за інших. За словами глави держави, це є частиною суспільного духу Данії.

«У сучасному світі ставитися до інших так, як ти хотів би, щоб ставилися до тебе, – безцінно. Дякую, що ви – Данія, країна, яка діє з відкритим серцем і впевненістю, країна, на яку Україна та вся Європа завжди можуть розраховувати», – заявив президент.

Також Зеленський пожартував, що єдине, про що сьогодні можна шкодувати, – це відсутність спільного кордону між Україною та Данією. За його словами, у Данії «набагато кращі сусіди».

Раніше Зеленський прибув до Данії та анонсував новий пакет допомоги для оборони України.

Зеленський визначив головне завдання української делегації на переговорах в Абу-Дабі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заслухав звіт української переговорної команди за підсумками першого дня консультацій в Абу-Дабі (ОАЕ) 10 листопада.

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