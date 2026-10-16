Зеленський уперше зустрівся з прем’єром Угорщини Мадяром у Брюсселі

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У п’ятницю, 16 жовтня, на полях другого дня саміту Європейського Союзу в Брюсселі президент України Володимир Зеленський уперше зустрівся з прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадяром. Це перша розмова між політиками.

Володимир Зеленський уперше зустрівся з Петером Мадяром, з моменту приходу політика до влади. Переговори проходили тет-а-тет, без делегацій.

Серед тем розмови називали вступ України до Євросоюзу та закриття 4 та 5 переговорних кластерів до кінця цього року.

Угорський лідер написав, що сторони домовились продовжити переговори на рівні міністрів та працювати над питанням національних меншин в обох країнах.

«Ми погодилися, що обидві країни зацікавлені в тому, щоб побудувати політичні та економічні відносини на нових засадах», – заявив Мадяр.

Джерело: 24 Канал

До цього Зеленського запросили до Будапешта на переговори з Мадяром.

Напередодні президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Брюсселя, де провів зустріч із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Сторони скоординували кроки щодо посилення безпеки України та розширення оборонних постачань.

Лідери Євросоюзу планують попросити президента України Володимира Зеленського пом’якшити публічну критику на адресу президента США Дональда Трампа.

Президент України ВолодимирЗеленський провів аудієнцію з королем Великої Британії Чарльзом III.

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