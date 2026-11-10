Зеленський відвідає Данію для переговорів про військову допомогу Україні

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Президент України Володимир Зеленський 10 листопада прибуде до Данії, де зустрінеться з лідерами країн Північної Європи. Серед головних тем переговорів — подальша військова підтримка України, посилення протиповітряної оборони та захист енергетичної інфраструктури.

У зустрічі візьмуть участь глави держав та урядів країн Північної Європи. Окрім потреб України в засобах ППО та захисті енергетичних об'єктів, сторони обговорять зміцнення безпеки Європи.

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен наголосила, що підтримку України необхідно продовжувати на тлі російських атак на цивільне населення та критичну інфраструктуру.

«Ми маємо продовжувати надавати підтримку і вчитися на досвіді та знаннях України, щоб разом захистити Європу», — заявила Фредеріксен.

Офіційну програму зустрічі наразі не оприлюднили.

Про майбутній візит повідомили в уряді Данії.

Україна наполягає на залученні Європи до мирних перемовин із рф – Зеленський.

Під час мирних переговорів в Абу-Дабі Україна планує порушити питання гарантій безпеки. Серед інших пріоритетів — припинення ударів по енергетичній інфраструктурі, розблокування «зернового коридору», обмін військовополоненими та організація зустрічі лідерів держав.

Президент США Дональд Трамп анонсував зустріч із президентом України Володимиром Зеленським і главою РФ Володимиром Путіним. За його словами, вона може відбутися незабаром.

Під час виступу на Берлінській безпековій конференції Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що після виборів у США Дональд Трамп зосередиться на досягненні справедливого миру в Україні.

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