Зеленський відвідає Данію для переговорів про військову допомогу Україні
Президент України Володимир Зеленський 10 листопада прибуде до Данії, де зустрінеться з лідерами країн Північної Європи. Серед головних тем переговорів — подальша військова підтримка України, посилення протиповітряної оборони та захист енергетичної інфраструктури.
У зустрічі візьмуть участь глави держав та урядів країн Північної Європи. Окрім потреб України в засобах ППО та захисті енергетичних об'єктів, сторони обговорять зміцнення безпеки Європи.
Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен наголосила, що підтримку України необхідно продовжувати на тлі російських атак на цивільне населення та критичну інфраструктуру.
«Ми маємо продовжувати надавати підтримку і вчитися на досвіді та знаннях України, щоб разом захистити Європу», — заявила Фредеріксен.
Офіційну програму зустрічі наразі не оприлюднили.
Про майбутній візит повідомили в уряді Данії.
Україна наполягає на залученні Європи до мирних перемовин із рф – Зеленський.
Під час мирних переговорів в Абу-Дабі Україна планує порушити питання гарантій безпеки. Серед інших пріоритетів — припинення ударів по енергетичній інфраструктурі, розблокування «зернового коридору», обмін військовополоненими та організація зустрічі лідерів держав.
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