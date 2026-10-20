Зеленський вирушив на переговори до Норвегії з українською делегацією

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У переговорах у Норвегії разом із президентом України Володимиром Зеленським візьмуть участь представники українського керівництва. Склад делегації включає високопосадовців, які долучаться до обговорення ключових питань двосторонньої співпраці.

Про це повідомило поінформоване джерело.

За даними джерела, у переговорах також братимуть участь:

голова Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров;

керівник Офісу президента Кирило Буданов;

перший заступник керівника ОП Сергій Кислиця;

заступник керівника ОП Павло Паліса.

Переговори зі спецпосланцем президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом та європейськими представниками заплановані на 20 жовтня, орієнтовно на другу половину дня.

Джерело: РБК-Україна

Європейські лідери розглядають можливість прямих переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним і обговорюють два потенційні сценарії завершення війни в Україні. Один із них передбачає замороження бойових дій уздовж нинішньої лінії фронту, а інший — передачу Росії решти Донбасу в обмін на можливість вступу України до НАТО.

Президент США Дональд Трамп звинуватив Володимира Зеленського у небажанні припиняти війну. Американський лідер заявив, що, на його думку, український президент не прагнув завершення бойових дій ані зараз, ані раніше.

Понад половина українців — 56% — вважають, що війна не завершиться раніше другої половини 2027 року. Водночас 62% опитаних заявили, що готові витримувати війну стільки, скільки буде необхідно.

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