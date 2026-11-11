Зеленський визначив головне завдання української делегації на переговорах в Абу-Дабі

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Україна прагне насамперед домогтися припинення війни, а вже потім переходити до обговорення майбутніх домовленостей, безпекових питань і процвітання. Саме таке послання українська делегація має донести під час переговорів в Абу-Дабі, заявив 11 листопада президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами в Данії.

«Спершу ми маємо подумати, як зупинити війну, потім – про структуру, далі – про безпеку і про процвітання. Я сподіваюся, що наша делегація в Абу-Дабі зможе донести це послання: перш за все потрібно зупинити війну», – сказав глава держави.

Президент таким чином окреслив послідовність, у якій Україна пропонує розглядати питання мирного врегулювання: спочатку припинення бойових дій, а потім – визначення параметрів домовленостей, гарантій безпеки та умов для подальшого розвитку.

У середу, 11 листопада, в Абу-Дабі (столиця ОАЕ) відбудеться другий день тристоронніх переговорів України, США та Росії щодо врегулювання війни. Сторони планують обговорити можливе припинення вогню, питання енергетики та безпеку в Чорному морі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заслухав звіт української переговорної команди за підсумками першого дня консультацій в Абу-Дабі (ОАЕ) 10 листопада. Переговорний процес розпочався з консультацій із європейськими та американськими партнерами, після чого відбулася зустріч у тристоронньому форматі за участю делегацій України, США та Росії.

Під час переговорів в Абу-Дабі Україна порушила питання масштабного обміну полоненими з Росією. За словами президента Володимира Зеленського, сторони обговорювали варіанти обміну у форматі «1000 на 1000» або навіть «1500 на 1500». Остаточних домовленостей поки немає, але американська делегація планує порушити це питання під час наступних контактів із російською стороною.

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