Президент України Володимир Зеленський вважає, що США можуть і надалі послаблювати санкції проти Росії. Він назвав так звану «diesel deal» — домовленість щодо дизельного пального — лише першим кроком і заявив, що такі рішення не змусять Володимира Путіна припинити війну. Також Зеленський розкритикував рішення Дональда Трампа щодо законопроєкту сенатора Ліндсі Грема, який передбачав посилення тиску на Росію.

Президент України Володимир Зеленський припускає, що Сполучені Штати продовжать послаблювати санкції проти Росії. За словами глави держави, домовленість, яку називають «diesel deal», може бути лише початком подальших рішень щодо санкційних обмежень. Зеленський вважає, що такий підхід не допоможе зупинити російську агресію. «На жаль, зняття санкцій будуть продовжуватися. Я вважаю, що “diesel deal” — це лише перший крок. Мені здається, що таким чином не можна зупинити Путіна», — наголосив президент.

Він додав, що послаблення обмежень може сприйматися російським керівництвом як ознака підтримки з боку Вашингтона.

Зеленський закликав Трампа домогтися припинення війни

Попри критику рішень США, Зеленський висловив сподівання, що американський президент Дональд Трамп докладатиме зусиль, аби змусити Росію припинити бойові дії. Зокрема, Україна очікує, що Москва зупинить убивства людей, удари по енергетичній інфраструктурі та саму війну. «Ми дуже надіємося, і я особисто, що президент США буде робити все, щоби Путін зупинив вбивства, зупинив удари по нашій енергетиці, зупинив цю війну», — заявив Зеленський.

Водночас він наголосив, що поступки Росії не повинні супроводжуватися обмеженнями для України у відповідь на російські атаки. На його думку, ні послаблення санкцій, ні стримування українських ударів у відповідь не змусять Кремль припинити агресію. Президент також зазначив, що очікує від США ще кількох кроків, пов’язаних зі зняттям санкцій із Росії.

Зеленський розкритикував рішення Трампа щодо законопроєкту Грема

Окремо глава держави висловив розчарування рішенням Дональда Трампа щодо законопроєкту американського сенатора Ліндсі Грема. Цей документ був пов’язаний із посиленням тиску на Росію. Зеленський нагадав, що Грем послідовно підтримував Україну. За його словами, сенатор відвідував нашу державу напередодні своєї смерті.

Президент також звернув увагу на те, що законопроєкт мав підтримку обох основних політичних партій США — Республіканської та Демократичної. «Була двопартійна підтримка цього закону. І зараз рішення все це заблокувати, мені здається, це неправильно і допомагає тільки рускім», — наголосив Зеленський.

Таким чином, президент України висловив занепокоєння як можливим подальшим послабленням санкцій проти Росії, так і блокуванням законодавчих ініціатив, спрямованих на посилення тиску на Кремль. На думку Зеленського, такі рішення не наближають завершення війни та не гарантують припинення російських ударів по Україні. Про це він заявив під час спілкування з представниками ЗМІ.

Спецпредставник російського диктаторського режиму Кирило Дмитрієв привітав рішення президента США Дональда Трампа призупинити дію окремих положень «закону Грема» — так званих пекельних санкцій. Ці положення передбачають запровадження обмежень проти Росії. Дмитрієв назвав крок американського лідера «історичним моментом».

Президент США Дональд Трамп 16 жовтня підписав указ про призупинення широких мит, обмежень і санкцій, які покійний сенатор Ліндсі Грем пропонував запровадити за купівлю російських енергоносіїв.

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