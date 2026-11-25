Зеленський заявив, що США поки не прискорюють постачання ракет для ППО
25 листопада президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна поки не отримала від Сполучених Штатів позитивних сигналів щодо прискорення постачання ракет для систем протиповітряної оборони.
"Ключове зараз – це прискорити постачання ракет від партнерів. Ракет для «Петріотів», ракет для інших наших систем, які потрібні, які можуть допомогти саме в цей час. На жаль, від Сполучених Штатів ми поки не маємо відповідних хороших новин щодо прискорення. Постачання все ще затримується, на жаль", - сказав Зеленський.
Він зазначив, що Україна паралельно працює над створенням власної антибалістичної системи в межах програми FREYJA.
За його словами, уже розпочався процес інтеграції компонентів системи.
"Треба ефективно об’єднати всі спроможності учасників програми FREYJA, щоб ця система реально спрацювала. Працюємо над цим. І цією зимою мають бути перші прототипи й тестування", - сказав Зеленський.
Про це заявив Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.
Нагадаємо, що Україна та Норвегія розробили новий комплекс ППО Desna.
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