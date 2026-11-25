25 листопада президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна поки не отримала від Сполучених Штатів позитивних сигналів щодо прискорення постачання ракет для систем протиповітряної оборони.

"Ключове зараз – це прискорити постачання ракет від партнерів. Ракет для «Петріотів», ракет для інших наших систем, які потрібні, які можуть допомогти саме в цей час. На жаль, від Сполучених Штатів ми поки не маємо відповідних хороших новин щодо прискорення. Постачання все ще затримується, на жаль", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що Україна паралельно працює над створенням власної антибалістичної системи в межах програми FREYJA.

За його словами, уже розпочався процес інтеграції компонентів системи.

"Треба ефективно об’єднати всі спроможності учасників програми FREYJA, щоб ця система реально спрацювала. Працюємо над цим. І цією зимою мають бути перші прототипи й тестування", - сказав Зеленський.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Нагадаємо, що Україна та Норвегія розробили новий комплекс ППО Desna.

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