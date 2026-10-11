Зеленський жорстко відповів Маску на заклики піти — ABC News

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Президент України Володимир Зеленський 11 жовтня відреагував на заяву американського мільярдера Ілона Маска, який заявив, що український лідер нібито «зайшов надто далеко» та має залишити посаду. Зеленський наголосив, що зупинити російського диктатора Володимира Путіна значно складніше, ніж тиснути на Україну.

«Ці люди (Трамп і Маск - ред.) не можуть знайти ключ, щоб зупинити Путіна. Тому що зупинити Путіна складніше, ніж тиснути на інших», - заявив президент.

Він також прокоментував спроби пов'язувати з Україною зростання цін. За словами Зеленського, нинішнє подорожчання зумовлене передусім війною на Близькому Сході та блокуванням Ормузької протоки.

«Простіше говорити про ціни та пов'язувати це з Україною. Коли всі у світі розуміють, що через війну на Близькому Сході ціни зростають. Вони зростають через війну на Близькому Сході, через блокування Ормузької протоки, через ці причини. Всі це розуміють», - наголосив Зеленський в інтервʼю ABC News.

Раніше Зеленський назвав умову для проведення президентських виборів в Україні.

Раніше Ілон Маск слідом за Трампом розкритикував Зеленського.

Президент США Дональд Трамп знову поклав на Україну відповідальність за відсутність мирної угоди з Росією, водночас заявивши, що Кремль нібито зацікавлений у врегулюванні війни. Окремо американський лідер похвалив Москву за постачання великих обсягів нафти за низькими цінами.

Крім того, президент США Дональд Трамп заявив, що російсько-української війни можна було уникнути, а її початок пояснив «некомпетентністю». Він також повторив, що за його президентства вторгнення Росії нібито не відбулося б.

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