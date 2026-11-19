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Президент України Володимир Зеленський у четвер, 19 листопада 2026 року, провів у Берліні спільну зустріч із президентом Франції Емманюелем Макроном, прем'єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом та канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Переговори відбулися в межах саміту «Коаліції охочих».

За словами Володимира Зеленського, ключовими темами розмови стали нагальні оборонні потреби України — зокрема посилення протиповітряної оборони для протидії російським безпілотникам типу «Шахед» і ракетам, захист енергетичної системи та критичної інфраструктури, а також координація подальших дипломатичних зусиль.

Президент наголосив на важливості результативності як самого засідання «Коаліції охочих», так і двосторонніх переговорів із лідерами країн-партнерів, підкресливши, що Україна отримає більше підтримки.

Джерело: Офіс Президента України.

У Берліні стартував саміт Коаліції охочих за участю Зеленського. У зустрічі 19 листопада візьмуть участь представники майже 40 країн, які обговорять умови досягнення тривалого миру в Україні, подальшу допомогу Києву та гарантії безпеки на випадок припинення вогню.

Раніше Кушнер і Віткофф вирушили до Берліна на переговори із Зеленським та лідерами Європи.

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