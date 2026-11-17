Пйотр Зелінський увійшов до заявки збірної Польщі на матч проти Швеції. Півзахисник міланського «Інтера» не виходив на поле у Бухаресті в матчі з Румунією, однак буде доступний для наступної гри команди Яна Урбана.

Зелінський у складі

Як повідомляє Interia Sport, склад на гру зі шведами вже оприлюднили на офіційному сайті УЄФА. До нього також потрапили Роберт Левандовський, Себастьян Шиманьський, Нікола Залевський, Кароль Свідерський та Кацпер Урбанський.

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До заявки включили голкіперів Бартломея Дронговського, Матеуша Кохальського та Славоміра Абрамовича. Серед інших футболістів є Аркадіуш Пирка, Каміль Пйонтковський, Томаш Кендзьора, Ян Беднарек, Тимотеуш Пухач, Кацпер Потульський, Бартош Мазурек, Оскар Кубяк, Віктор Новак, Лукаш Поремба, Адріан Бенедичак, Матеуш Жуковський, Міхал Скурась і Марцель Регула.

Втрати польської команди

Збірна Польщі не зможе розраховувати на Метті Кеша, який залишив листопадовий тренувальний збір після матчу з Румунією через струс мозку. Також у грі зі Швецією не виступить захисник «Порту» Якуб Ківіор: він пропускає матч через дискваліфікацію за надмірну кількість жовтих карток.

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