Апеляційний суд Парижа 26 листопада вирішив передати до суду справу французького актора Жерара Депардьє. Його звинувачують у зґвалтуванні акторки Шарлотти Арну, яке, за її словами, сталося у 2018 році, коли їй було 22 роки. Сам Депардьє заперечує звинувачення, а захист уже заявив, що може оскаржити рішення суду.

Шарлотта Арну заявила про ймовірне зґвалтування через кілька днів після візиту до паризького будинку Депардьє. Туди вона приїхала, щоб репетирувати п’єсу. На той момент актор був другом її батька. Спочатку справу закрили через недостатню кількість доказів. Однак Арну не погодилася з таким рішенням і домоглася його перегляду. Влітку 2020 року французькі правоохоронці розпочали офіційне розслідування.

Акторка заявила про два випадки зґвалтування. За її словами, перший стався 7 серпня 2018 року, а другий — через шість днів у готелі. Однак апеляційний суд вирішив передати на розгляд лише перший епізод. За другим випадком Депардьє не судитимуть.

Як відреагували сторони

Адвокатка Шарлотти Арну Карін Дюр’є-Дьєболь назвала майбутній судовий процес історичною подією. За її словами, після рішення апеляційного суду акторка відчула «справжнє полегшення». Вона домагалася розгляду справи протягом восьми років. Адвокат Депардьє Давід-Олів’є Камінскі заявив, що суд частково ухвалив рішення на користь його підзахисного. Він також не виключив, що захист звернеться до вищої судової інстанції, щоб оскаржити рішення.

Сам актор послідовно заперечує звинувачення. Ще у 2023 році він опублікував відкритий лист у французькій газеті Le Figaro, у якому заявив, що його стосунки з Арну не супроводжувалися примусом чи насильством.

Інша справа про сексуальне насильство

Це не перша справа, у якій Жерар Депардьє постає перед судом через звинувачення в сексуальному насильстві. У 2025 році його визнали винним у сексуальному насильстві щодо двох жінок під час зйомок фільму «Зелені віконниці» у 2021 році. Тоді суд призначив акторові 18 місяців умовного ув’язнення. Крім того, Депардьє внесли до реєстру осіб, які вчинили сексуальні правопорушення, та зобов’язали виплатити компенсацію потерпілим.

Нова справа стосується подій 2018 року. Тепер суд має розглянути звинувачення Шарлотти Арну щодо одного епізоду. Рішення про передачу справи до суду не означає, що провину актора вже доведено. Про це повідомляє BBC.

У Франції французький актор Жерар Депардьє постане перед судом за обвинуваченням у зґвалтуванні акторки Шарлотти Арну у 2018 році. Про це повідомляє France 24 з посиланням на адвоката актора Давіда-Олів’є Камінскі. Депардьє заперечує будь-які неправомірні дії у цій справі.

Французька влада проводить розслідування у зв’язку зі звинуваченнями в сексуальному насильстві на адресу актора Жерара Депардьє та письменника Мішеля Уельбека.

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