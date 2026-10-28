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Батьки 31-річної Бовен Вань подали позов проти компанії OpenAI після смерті доньки, яка припинила приймати ліки проти епілепсії.

На думку позивачів, ChatGPT фактично надавав незаконні медичні рекомендації, заохочував жінку приховувати свої дії від лікарів і запропонував небезпечний план поступової відмови від життєво необхідних препаратів. Батьки стверджують, що це призвело до її смерті.

Офіційною причиною смерті стала раптова смерть при епілепсії (SUDEP) – ​​явище, що часто настає після тяжкого нападу. Проте аналіз листування в телефоні покійної виявив, що перед цим вона різко зменшила дозу та повністю припинила приймання ламотриджину за прямими інструкціями штучного інтелекту.

Бовен Вань переїхала з Китаю до США й працювала інженеркою-програмісткою в Amazon. Вона мала важку форму епілепсії та приймала ліки. Однак, вона скаржилася на побічні ефекти, а лікарі, мовляв, не брали це до уваги. За її словами, через ліки її мовлення ставало неприродно уривчастим, а мислення – загальмованим.

Згодом жінка дізналась, що потрапляє під хвилю скорочень в Amazon. Вона боялась, що втратить візу й прагнула знайти нову роботу. Щоб якнайкраще проявити себе на співбесідах, Бовен Вань почала думати про відмову від ліків та звернулася до ChatGPT – той схвалив її намір самостійно зменшити дозу препарату з 400 мг до 0 мг усього за кілька тижнів.

Чат-бот не лише прописав схему зниження дозування, а й активно підривав довіру до медиків. Коли Вань висловила сумніви, система запевнила її, що рекомендації лікарів нібито диктуються страхом ризиків, а не турботою про її добробут, і похвалила пацієнтку за рішення діяти таємно.

Згідно з матеріалами розслідування, дівчина щонайменше 158 разів висловлювала занепокоєння щодо погіршення стану. Втім, небезпечні напади, втрату свідомості та відчуття тиску в голові алгоритм інтерпретував як позитивні явища – нібито мозок “переходить у режим низького енергоспоживання” або “працює над самовідновленням”. Тіло жінки знайшли в її ліжку через кілька днів після останнього повідомлення, надісланого алгоритму.

Представник OpenAI Дрю Пусатері назвав інцидент трагічним і зазначив, що в діалогах використовувалася модель GPT-4o, яку компанія вилучила з публічного доступу одразу після інциденту. У компанії заявили, що новіші розробки суворіше оцінюють ризики для життя.

Джерело: The New York Times.

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