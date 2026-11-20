Жіноча команда «Барселони» розгромила «Серветт» із Женеви з рахунком 6:0 у матчі п’ятого туру жіночої Ліги чемпіонів. До перерви каталонки забили три м’ячі, повідомляє Interia Sport.

Перевага Барселони

За даними видання, «Барселона» скористалася помилками суперниць, які поступалися їй за класом, і завершила гру великою перемогою. Після п’яти турів каталонський клуб посідає перше місце в турнірній таблиці.

Interia Sport зазначає, що команда перебуває на шляху до захисту головного трофея турніру. Джерело не наводить авторок голів та інших подробиць перебігу зустрічі.

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Польські футболістки

Нападниця Ева Пайор знову вийшла у стартовому складі «Барселони» та провела на полі весь матч. Вона не забила і не віддала результативної передачі.

За «Серветт» із перших хвилин грала Магдалена Собаль. Вона залишила поле на 69-й хвилині. Як пише Interia Sport, саме Собаль із двох польських футболісток, які брали участь у матчі, була ближчою до забитого м’яча.

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