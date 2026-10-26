Жителя Іллінойсу звинуватили у надсиланні солі членам Конгресу — The Hill

У США 37-річному жителю штату Іллінойс Меттью Англсбі висунули федеральні обвинувачення у зв’язку з надсиланням листів із білою речовиною чотирьом членам Конгресу. Як повідомляє The Hill, речовина в конвертах виявилася сіллю.

Обвинувачення та листи

Згідно з кримінальною скаргою, оприлюдненою в понеділок, Англсбі інкримінують один епізод надання неправдивої інформації та містифікації, а також один епізод надсилання поштою погрозливих повідомлень. Того ж дня він уперше постав перед федеральним судом у відеоформаті.

За даними афідевіту, минулої середи працівники ФБР прибули до офісів трьох членів Конгресу в Північному окрузі Іллінойсу після анонімного повідомлення. Там знайшли листи з білою гранульованою речовиною та рукописними записками «HA HA». Ще один конверт виявили в офісі сенатора США; на ньому було написано: «HAH enjoy the gift».

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Пояснення підозрюваного

ФБР повідомило, що в конвертах Англсбі був вказаний як відправник, а також містилася його домашня адреса. Як випливає із судових документів, у неділю він сказав агентам ФБР, що надіслав листи, назвавши це жартом. Водночас, за його словами, він розумів, що одержувачі можуть сприйняти відправлення як погрозу.

За матеріалами справи, Англсбі пояснив, що обрав сіль, оскільки вона схожа на сибірку. Він також сказав, що знав про серйозне ставлення одержувачів до такої речовини та можливе залучення фахівців у захисних костюмах. Під час обшуку в його помешканні виявили також порожній невідправлений конверт, адресований офісу Конгресу у Вашингтоні.

Останніми тижнями офіси членів Конгресу обох партій повідомляли про отримання листів із невідомим білим порошком, що стало предметом федерального розслідування. Англсбі заперечив причетність до цих інших інцидентів.

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