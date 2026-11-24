Зображення, ймовірно, використовувалися для реклами есе «Emprises, les impasses d’une success story» («Примусовий контроль: глухі кути історії успіху»), яке написала французька філософиня та психоаналітикиня Сабін Прохоріс. Авторка ставить під сумнів поняття «emprise» (французький термін, що означає психологічний контроль однієї людини над іншою) і навіть ставить під питання той факт, що Жизель Пеліко є жертвою. Прохоріс, відома критикою руху #MeToo, заявила, що не приймала рішення про розсилку цих зображень.

Адвокати Пеліко назвали цей інцидент черговим нападом на неї. Сама 73-річна жінка повідомила французькому телеканалу BFM TV, що подасть до суду на видавництво та авторку.

«Сьогодні я знову почуваюся приниженою, виставленою на огляд і ображеною. Я боролася за те, щоб повернути собі гідність і свободу. Я нікому не дозволю їх у мене відібрати», — сказала вона.

У видавництві Tinbad заявили, що не будуть додруковувати наклад книги, а Сабін Прохоріс більше не займатиметься її просуванням. Цей випадок там назвали «невдалим комунікаційним кроком, що не відповідав змісту книги».

Видавництво перепросило перед Жизель Пеліко та Сабін Прохоріс, наголосивши, що представникам преси «не надсилалося жодних зображень зґвалтування чи відео порнографічного характеру».

Книга більше не доступна на сайті видавництва. За даними Tinbad, в обігу залишається близько 280 примірників.

Жизель Пеліко стала відомою в усьому світі завдяки боротьбі проти сексуального насильства — після судового процесу, що отримав назву «справа Мазана» (за назвою містечка на південному сході Франції, де мешкало подружжя). У період із 2011 по 2020 рік її тодішній чоловік давав їй психоактивні речовини, ґвалтував її, а також залучав через інтернет десятки інших чоловіків, щоб вони ґвалтували її, поки вона перебувала в несвідомому стані.

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72-річному Домініку Пеліко суд призначив 20 років позбавлення волі, а приблизно 50 інших чоловіків, визнаних винними в участі в насильстві, отримали від 5 до 13 років в’язниці.

Щонайменше 15 чоловіків, яких визнали винними у зґвалтуванні Жизель Пеліко, подали апеляції на вироки суду.