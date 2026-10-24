Жордан Барделла переобраний головою Національного об’єднання — Der Spiegel

У французькому Орлеані 24 жовтня Жордана Барделлу переобрали головою правонаціоналістичної партії «Національне об'єднання» (RN). Як повідомляє Der Spiegel, за даними французьких медіа, 31-річний політик отримав близько 99% голосів за явки майже 68%.

Єдиний кандидат

Барделла був єдиним кандидатом на посаду, яку обіймає з 2022 року. У 2021 році він тимчасово очолив партію, коли тодішня лідерка RN Марін Ле Пен зосередилася на президентській кампанії 2022 року.

Під час виступу на партійному з'їзді Барделла закликав членів RN до єдності та заявив, що вона приведе партію до перемоги. Він також закликав підтримати Марін Ле Пен, щоб вона перемогла на президентських виборах і переїхала до Єлисейського палацу.

Плани Ле Пен і протест в Орлеані

Марін Ле Пен, яка очолює парламентську фракцію RN і раніше була лідеркою партії, має провести в неділю великий передвиборчий захід. Очікується, що в ньому візьмуть участь близько 15 тисяч людей. Ле Пен пообіцяла призначити Барделлу прем'єр-міністром у разі своєї перемоги на президентських виборах.

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Ле Пен оскаржила вирок у справі про розтрату коштів Європейського Союзу, підтверджений у липні. За даними видання, якщо суд відхилить її клопотання, під час кампанії їй може загрожувати носіння електронного браслета.

Перед з'їздом у місті відбувся протест проти партійного заходу. За даними місцевої префектури, в ньому взяли участь близько 13 тисяч людей. Хода, маршрут якої попередньо змінила влада, пройшла мирно. Мер Орлеана також повідомив про нічну комендантську годину для дітей і підлітків, запроваджену для запобігання порушенням громадського порядку та можливим заворушенням.

Останнім часом Барделла також зазнавав тиску через повідомлення медіа про антисемітські текстові повідомлення, які він нібито написав понад десять років тому.

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