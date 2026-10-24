Французький рух «жовтих жилетів» закликав провести 31 жовтня загальнонаціональні акції протесту проти того, що він називає «авторитарним курсом» уряду. Про це повідомляє Anadolu Agency з посиланням на телеканал BFMTV.

Акції біля парламенту та мерій

Рух планує провести мітинги й сидячі протести біля будівлі Національних зборів у Парижі, а також біля мерій по всій Франції. У заяві зазначили, що метою мобілізації є захист громадянських свобод.

«Жовті жилети» заявили, що в країні є невдоволення, яке, на їхню думку, не чують. Вони звинуватили уряд у зневазі, небажанні дослухатися, брехні та репресіях.

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Заборони демонстрацій

Представники руху також заявили, що громадянські свободи перебувають під загрозою, та розкритикували дії виконавчої влади, назвавши її курс дедалі більш авторитарним. Заклик до нових протестів пролунав після заборони французькою владою кількох демонстрацій по всій країні.

За даними джерела, заборони запровадили після хвилі насильства й мародерства, що сколихнула Францію тижнем раніше. Також у суботу тисячі людей очікувалися на вулицях Парижа та інших великих міст для протестів проти зростання вартості життя й неналежних умов викладання.

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