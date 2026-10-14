Журек доручив оцінити дії протестувальників біля Конституційного суду — Interia

У Польщі міністр юстиції Вальдемар Журек доручив Національному прокурору Даріушу Корнелюку невідкладно розпочати процесуальні дії та надати кримінально-правову оцінку подіям біля Конституційного суду у Варшаві. За даними Interia, у середу там сталися штовханина протестувальників із поліцією під час акції проти складання присяги Мацеєм Береком як суддею Конституційного суду.

Акція біля Конституційного суду

Учасники демонстрації намагалися заблокувати Береку в’їзд на територію суду. Вранці того ж дня він склав присягу в Сеймі. На церемонії не був присутній Кароль Навроцький.

Протестувальники тримали плакати, вигукували гасла та співали патріотичні пісні. Серед учасників акції були політики партії «Право і справедливість», зокрема Маріуш Госек і Антоні Мацеревич. Згодом до протесту приєднався Ярослав Качинський.

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Реакція міністра

На місці також перебували члени Руху оборони кордонів на чолі з Робертом Бонкевичем. За інформацією видання, в один із моментів Бонкевич виривав бар’єри з рук поліцейських.

Журек заявив, що спроба паралізувати роботу Конституційного суду з боку Бонкевича та його прихильників матиме рішучу відповідь. Міністр послався на статтю 13 закону про прокуратуру та доручив Національному прокурору оцінити дії, які він назвав незаконними.

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