Журек перевірить заходи прокуратури у справі про джерела журналістів — Interia

У Польщі міністр юстиції та генеральний прокурор Вальдемар Журек заявив, що перевірить, яких заходів вжила прокуратура у справі про можливе встановлення джерел журналістів Wirtualna Polska. Про це повідомляє Interia. За словами Журека, про описані дії він дізнався зі ЗМІ та має з’ясувати обставини конкретної справи.

Розслідування витоку інформації

За даними Wirtualna Polska, прокуратура за заявою сенатора Томаша Ленца проводить провадження щодо передання журналістові інформації про медичну процедуру його сина. Процедуру провели в березні у лікарні міста Александрув-Куявський.

Раніше з’явилися повідомлення про можливі порушення під час надання медичної допомоги, зокрема про обхід стандартної процедури реєстрації у приймальному відділенні. Після повідомлень про ці можливі порушення Ленца виключили з «Громадянської коаліції».

Wirtualna Polska повідомила, що в червні редакція отримала від поліції в Бидгощі лист із проханням розкрити джерела інформації, використаної у квітневій публікації. Журналісти відмовилися, пославшись на норми права преси, які дозволяють інформаторам зберігати анонімність.

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Телефон директора лікарні

За даними Wirtualna Polska, у вересні директора лікарні в Александруві-Куявському Маріуша Трояновського викликали для надання свідчень і наказали видати телефон. Речниця Окружної прокуратури в Бидгощі Агнешка Адамська-Оконська підтвердила виданню, що телефон вилучили, оскільки, на думку слідчих, він міг використовуватися для передання інформації. Інших подробиць вона не надала.

Wirtualna Polska також стверджує, що в постанові про видачу телефона були зазначені дані її репортера Міхала Янчури та номер його телефону. Прокуратура запевнила редакцію, що білінги журналіста не перевіряли.

Журек наголосив, що адвокатська, журналістська та сповідальна таємниці є фундаментальними принципами, яких має дотримуватися демократична держава. Він додав, що спершу перевірить, які саме заходи застосували в цій справі.

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