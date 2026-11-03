Журек подав шосте клопотання про скасування імунітету Свєнчковського — Interia

У Польщі міністр юстиції Вальдемар Журек повідомив, що направив до Конституційного трибуналу шосте клопотання про скасування імунітету Богдана Свєнчковського. За словами міністра, нове звернення стосується закупівлі шпигунської системи Hermes у період, коли Свєнчковський обіймав посаду Національного прокурора.

Повідомлення міністра

Як повідомляє Interia, Журек оприлюднив інформацію про звернення у дописі на платформі X. У ньому він уточнив, що це шосте клопотання про скасування імунітету Свєнчковського.

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Попередні звернення

Міністр також заявив, що долучив нове клопотання до п’яти звернень, переданих у п’ятницю. У повідомленні не уточнюється, яких саме питань стосувалися попередні п’ять клопотань.

Журек не навів інших деталей щодо закупівлі системи Hermes або змісту нового звернення. Interia також не повідомляє про подальший розгляд клопотання Конституційним трибуналом.

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