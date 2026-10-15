Генеральний прокурор Вальдемар Журек передав голові Європейського парламенту клопотання про дозвіл притягнути євродепутата Даніеля Обайтека до кримінальної відповідальності. Про це повідомила Національна прокуратура.

Клопотання до Європарламенту

Як повідомляє Interia, у клопотанні також міститься прохання надати згоду на затримання та примусове доправлення Обайтека, а також на застосування до нього тимчасового арешту. Слідчі мають намір після його затримання звернутися до суду з клопотанням про такий запобіжний захід.

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Версія слідства

Національна прокуратура хоче пред’явити Обайтеку обвинувачення, пов’язане зі заниженням цін на пальне на автозаправних станціях Orlen у 2023 році. За версією слідчих, дії, вчинені тоді, коли він очолював концерн, призвели до збитків на суму понад 4,1 млрд злотих. Звернення Журека до Європарламенту стосується отримання згоди на притягнення євродепутата до кримінальної відповідальності.

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