Журек заявив про перші слухання у Конституційному трибуналі за кілька тижнів — RMF24

У Польщі Конституційний трибунал може відновити розгляд справ по суті протягом кількох тижнів. Про це в ефірі TVP Info заявив міністр юстиції та генеральний прокурор Вальдемар Журек, повідомляє RMF24.

Перші слухання очікують за кілька тижнів

У п’ятницю суддя Анна Корвін-Пйотровська перебрала керівництво Конституційного трибуналу та відсторонила від виконання обов’язків його попереднього очільника Богдана Свєнчковського. За словами Журека, протягом кількох тижнів можуть відбутися перші слухання та розгляд перших справ по суті.

Міністр зазначив, що йдеться, зокрема, про скарги громадян, які, за його оцінкою, тривалий час залишалися без розгляду. Він також назвав підготовку бюджету на наступний рік одним із нагальних завдань нового керівництва трибуналу та позитивно оцінив скликання Загальних зборів суддів Конституційного трибуналу.

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Заяви щодо імунітетів і візиту президента

Журек заявив, що хоче якнайшвидшого розгляду клопотань про зняття імунітету з осіб із відстороненого керівництва трибуналу, поданих у п’ятницю. Зокрема він звинуватив Свєнчковського в тому, що той нібито вважає себе непідсудним на загальних підставах. Це є позицією міністра, а не встановленим судом фактом.

Окремо глава польського Мін’юсту різко розкритикував нічний візит президента Кароля Навроцького до будівлі Конституційного трибуналу у Варшаві. За даними RMF24, президент перервав поїздку до Сенегалу, повернувся до столиці, провів консультації з першим головою Верховного суду Збігнєвом Капінським, а згодом прибув до будівлі трибуналу на алеї Шуха.

Журек заявив, що розглядає вхід президента до будівлі в категоріях кримінального права та вважає, що прокуратура має відреагувати на дії осіб, які супроводжували Навроцького. На тлі ситуації в трибуналі на сайті Верховного суду Польщі оприлюднили розпорядження про скликання позачергових Загальних зборів суддів на 3 листопада. Учасники мають обговорити загрози конституційному порядку, незалежності судової влади та функціонуванню конституційних органів держави.

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