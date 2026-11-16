Журек звернувся до Сейму щодо притягнення Мейзи до відповідальності — RMF24

У Польщі міністр юстиції Вальдемар Журек звернувся до маршалка Сейму Влодзімєжа Чажастого з клопотанням про надання згоди на притягнення депутата Лукаша Мейзи до кримінальної відповідальності. Про це повідомляє RMF24 з посиланням на заяву глави Міністерства юстиції.

Клопотання до Сейму

Журек написав у соцмережі X, що зібрані у справі матеріали дають підстави для обґрунтованої підозри у скоєнні Мейзою чотирьох злочинів. Для притягнення депутата до кримінальної відповідальності потрібна згода Сейму.

За словами міністра, підозри стосуються шахрайства та замаху на шахрайство на шкоду фонду Siepomaga на багатомільйонні суми, відмивання коштів, а також використання рахунків-фактур компанії VinciNeoClinic, що засвідчували неправду.

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Твердження про введення в оману

Журек заявив, що справа стосується можливого введення в оману донорів, фонду та батьків хворих дітей щодо ефективності й вартості нібито терапій.

У 2021 році медіа повідомляли, що представники компанії, президентом якої Мейза нібито був на той час, пропонували терапію в Північній Америці, а також медичну підтримку в Польщі після процедури. Серед іншого її пропонували батькам дітей із м’язовою дистрофією. Тоді медіа зазначали, що цей метод не мав медичного підтвердження.

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