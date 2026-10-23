Журналіст Fox News розкритикував заяви Віткоффа щодо гуманізма Путіна

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Ведучий американського телеканалу Fox News Браян Кілмід різко розкритикував спеціального посланця президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа за компліменти на адресу російського диктатора Володимира Путіна. Американський представник назвав очільника Кремля «гуманістом» і висловив йому свою повагу під час зустрічі в Санкт-Петербурзі.

Ведучий Fox News опублікував відео, у якому висловив обурення характеристикою, яку Стів Віткофф дав Володимиру Путіну.

На думку журналіста, подібні компліменти свідчать про наївність американського представника, а росіяни могли сприйняти його слова з насмішкою.

«Росіяни, мабуть, просто животи понадривали від сміху», — заявив Кілмід, коментуючи висловлювання спецпосланця Дональда Трампа.

Журналіст наголосив, що називати Путіна гуманістом недоречно з огляду на переслідування політичних опонентів і журналістів у Росії. Він також закликав глядачів не використовувати подібних характеристик щодо російського лідера.

«Такі слова лише виставляють вас наївним. Гуманіст? Цей чоловік убиває своїх опонентів, заарештовує журналістів... Пані та панове, усі, хто мене слухає: якщо ви побачите Владіміра Путіна, не називайте його гуманістом», — продовжив ведучий.

Приводом для критики стала заява Стіва Віткоффа під час спілкування з Володимиром Путіним у Санкт-Петербурзі. Спецпосланець Дональда Трампа заявив, що російський президент також заслуговує на характеристику «гуманіст».

Звертаючись до очільника Кремля, Віткофф згадав, що Путін неодноразово називав американського президента Дональда Трампа гуманістом. Після цього представник адміністрації США використав аналогічне визначення щодо самого російського лідера.

«Ви так багато говорите про мого президента, президента Трампа, називаючи його гуманістом, — сказав Віткофф Путіну. — Ви також гуманіст, пане, і я висловлюю вам свою повагу».

Саме ці слова обурили Браяна Кілміда. Журналіст поставив під сумнів доречність подібних компліментів на адресу російського президента та наголосив, що така риторика виставляє американського спецпосланця наївним.

Кілмід звернув увагу на дії російської влади щодо політичних опонентів і журналістів, які, на його переконання, суперечать характеристиці, яку Віткофф дав Путіну.

Окремо ведучий Fox News припустив, що висловлювання представника адміністрації Трампа могли викликати сміх у Росії. Саме цією реакцією він проілюстрував своє ставлення до слів американського спецпосланця, наголосивши на недоречності називати очільника Кремля гуманістом.

Про це повідомив Кілмід в соціальній мережі X.

У Санкт-Петербурзі відбулися переговори між російським диктатором володимиром путіним та спецпредставником президента США Стівом Віткоффом, які тривали майже три години. Під час зустрічі американський посланець поінформував російську сторону про результати попередніх консультацій, що відбулися в Осло.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс погодився зі спецпредставником президента Дональда Трампа Стівом Віткоффом, який назвав російського правителя Володимира Путіна «гуманістом».

Ірландський фотокореспондент і документаліст Кейлан Робертсон, коментуючи наслідки масштабної російської атаки на Київ, іронічно назвав влучання по цивільних об’єктах «гуманітарною допомогою» від рф із відсиланням до заяв команди президента США Дональда Трампа. Про це медійник заявив під час перебування на території зруйнованого гіпермаркету «Епіцентр».

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