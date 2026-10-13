Журналіст Гершкович припустив, що буде в росії після смерті путіна

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Звільнений з російського ув'язнення журналіст The Wall Street Journal Еван Гершкович заявив, що путін залишатиметься при владі до кінця життя, однак навіть його смерть не змінить політичний режим у рф.

На думку журналіста, за роки правління Путіна в країні була сформована система, яка здатна функціонувати та зберігати свій характер і після його кончини.

За оцінкою Гершковича, наступне вікно можливостей для демократичних змін у росії може відкритися орієнтовно до 2040 року — після закінчення війни та смерті нинішнього очільника Кремля. Цей період може стати аналогом кінця 1980-х років, коли в суспільстві знову зросте запит на ідеї свободи та демократії.

Джерело: Nexta.

Зауважимо, що затримано Гершковича було у березні 2023 року.

Раніше російський суд у Єкатеринбурзі на закритому процесі засудив журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича до 16 років колонії у справі про шпигунство, згодом його обміняли на російських вбивць та шпигунів.

Журналіст The Wall Street Journal Еван Гершкович, який понад рік провів у російський в'язниці за сфабрикованим обвинуваченням, анонсував видання мемуарів про полон This Cursed Beautiful Land («Ця проклята прекрасна земля»).

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