Журналіст-розслідувач Рануччі стане заступником директора RaiNews — ANSA English

В Італії журналіст-розслідувач Сіґфрідо Рануччі погодився обійняти посаду заступника директора RaiNews після того, як державний мовник Rai усунув його від керівництва програмою журналістських розслідувань Report. Про це повідомляє ANSA English.

Нова посада в RaiNews

RaiNews керує цілодобовим новинним телеканалом Rai News 24 та сайтом Rainews.it. Посада в RaiNews була однією з трьох, які запропонували Рануччі після усунення з Report. Іншими варіантами були робота в новинній службі TG3 та посада іноземного кореспондента в Каїрі.

Рануччі оскаржив у суді рішення Rai про усунення з програми Report. Римський трудовий суд нещодавно відхилив його клопотання про скасування цього рішення на час розгляду справи по суті.

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Вибух і дисциплінарне стягнення

За даними ANSA, Rai усунув Рануччі від керівництва Report через його зв'язки з підприємцем Вальтером Лавітолою. Лавітола зізнався в організації вибуху біля будинку журналіста торік, унаслідок якого було знищено два автомобілі родини Рануччі.

Лавітола заявив, що метою було посилити поліцейську охорону журналіста. Прокурори Рима вважають, що вибух міг бути спрямований на підвищення популярності Рануччі перед можливим входженням у політику, від якого Лавітола сподівався отримати вигоду.

Журналіст також оскаржує 10-денне відсторонення, призначене йому цього місяця за ймовірне порушення правил Rai. Серед підстав дисциплінарного стягнення назвали надсилання Лавітолі службових електронних листів і зневажливі висловлювання щодо двох журналістів, яких спочатку обрали на заміну Рануччі в Report.

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