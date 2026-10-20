Журналістка Крістіан Аманпур залишає CNN після 43 років — Deutsche Welle

У США журналістка Крістіан Аманпур оголосила, що залишає CNN після 43 років роботи в телекомпанії. Їй 68 років, а до CNN вона приєдналася 1983 року як асистентка.

Аманпур повідомила, що ухвалила це рішення після кількох місяців роздумів і безсонних ночей. Причини свого відходу вона не назвала, повідомляє Deutsche Welle.

Завершення щоденного шоу

Журналістка заявила, що її щоденна програма на CNN і PBS завершиться наприкінці року. Водночас вона домовилася з CNN про перехідний період: програма Amanpour виходитиме раз на тиждень до червня.

У відеозверненні Аманпур наголосила, що завжди була незалежною та має намір залишатися такою надалі. За її словами, це особливо важливо за умов безпрецедентного політичного й фінансового тиску, а також зростання небезпек для журналістів, які працюють у польових умовах.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Кар'єра в міжнародній журналістиці

Аманпур народилася в Лондоні в родині іранця та британки. Широку відомість вона здобула завдяки репортажам із зон воєнних конфліктів у 1990-х роках, зокрема під час війни в Перській затоці та війни в Боснії.

Вона висвітлювала події в Іраку, Афганістані, Пакистані, Сомалі, Руанді та на Балканах, а також брала інтерв'ю у світових лідерів. Журналістка заявила, що розраховує на нові цікаві проєкти й надалі підтримуватиме традицію незалежної журналістики CNN.

Генеральний директор CNN Марк Томпсон у внутрішньому зверненні назвав її 43 роки роботи надзвичайними роками видатної журналістики, відданості й дружби.

Читай нас у