Зять Трампа заявив про реальна можливість завершити війну

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Спецпредставник президента США Джаред Кушнер заявив про досягнення позитивного зрушення під час переговорів щодо припинення війни та формування підґрунтя для тривалого миру. Відповідну заяву він зробив за підсумками зустрічі з російським диктатором путіним.

За словами Кушнера, переговорний процес за участю Стіва Віткоффа, а також українських, європейських та російських представників демонструє конструктивну взаємодію. Попри значний обсяг майбутньої роботи, сторони мають реальну можливість створити основу для довгострокової безпеки та стабільності.

Джерело: Кушнер в Х.

Переговори Віткоффа з Путіним тривали три години та завершилися.

Україна та Росія погодилися на пропозицію США відновити тристоронні переговори на технічному рівні. Ініціативу підтримали після зустрічей американських представників в Осло та Санкт-Петербурзі.

Додамо, що адміністрація Трампа планує змінити формат переговорів щодо України.

Нагадаємо, Віткофф вирушить до Санкт-Петербурга після зустрічі із Зеленським.

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