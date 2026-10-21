Зять Трампа заявив про реальна можливість завершити війну
Спецпредставник президента США Джаред Кушнер заявив про досягнення позитивного зрушення під час переговорів щодо припинення війни та формування підґрунтя для тривалого миру. Відповідну заяву він зробив за підсумками зустрічі з російським диктатором путіним.
За словами Кушнера, переговорний процес за участю Стіва Віткоффа, а також українських, європейських та російських представників демонструє конструктивну взаємодію. Попри значний обсяг майбутньої роботи, сторони мають реальну можливість створити основу для довгострокової безпеки та стабільності.
Джерело: Кушнер в Х.
Переговори Віткоффа з Путіним тривали три години та завершилися.
Україна та Росія погодилися на пропозицію США відновити тристоронні переговори на технічному рівні. Ініціативу підтримали після зустрічей американських представників в Осло та Санкт-Петербурзі.
Додамо, що адміністрація Трампа планує змінити формат переговорів щодо України.
Нагадаємо, Віткофф вирушить до Санкт-Петербурга після зустрічі із Зеленським.