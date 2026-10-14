Зімбабве планує створити резерв на $500 млн через загрозу посухи — TimesLIVE

Уряд Зімбабве планує створити грошовий і зерновий резерв обсягом $500 млн, щоб обмежити вплив очікуваної посухи, спричиненої Ель-Ніньйо, на продовольчу безпеку країни. Про це заявив міністр фінансів Мтулі Нкубе, повідомляє TimesLIVE.

Кошти закладуть у бюджет

У проєкті державного бюджету на 2027 рік, який мають представити наступного місяця, влада має намір передбачити $250 млн грошового резерву та ще $250 млн на закупівлю зерна. За словами Нкубе й представників міністерства, цей запас має допомогти країні впоратися з ризиками для продовольчого забезпечення.

Уряд прогнозує, що врожай кукурудзи в сезоні 2027 року становитиме 1,6 млн тонн. Це майже на 30% менше, ніж у 2026 році; головною причиною названо прогнозовану посуху.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Потреби країни у кукурудзі

Щороку Зімбабве потребує приблизно 2,2 млн тонн кукурудзи, зокрема близько 400 тисяч тонн — для кормів худобі. Нкубе також повідомив, що уряд уже придбав у місцевих фермерів приблизно 200 тисяч тонн кукурудзи для стратегічних резервів.

У 2024 році влада Зімбабве оголосила національне лихо після посухи, пов’язаної з Ель-Ніньйо: тоді мільйони людей потребували продовольчої допомоги. Ель-Ніньйо є теплою фазою природного кліматичного циклу, що впливає на погодні умови в різних регіонах світу та може порушувати режим опадів.

Через очікуваний вплив Ель-Ніньйо на аграрний сектор уряд також знизив прогноз економічного зростання Зімбабве у 2027 році — з початкових 5% до 3,5%.

Читай нас у