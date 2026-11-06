Зірка Victoria’s Secret Адріана Ліма вийшла у світ на вечірку в Нью-Йорку

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Бразильська супермодель Адріана Ліма, яку вважають одним із найвідоміших «ангелів» Victoria’s Secret, знову з’явилася на світському заході. Знаменитість потрапила в об’єктиви папараці дорогою на вечірку в Нью-Йорку.

Модель запросили на святкування урочистого відкриття бренду Oner NYC, яке відбулося в районі Сохо. Оскільки компанія спеціалізується на спортивному одязі, Ліма обрала відповідний ансамбль.

Для виходу у світ 45-річна супермодель одягла штани та топ насиченого відтінку марсала. Образ вона доповнила чорним шкіряним плащем класичного крою, елегантними туфлями-човниками та лаконічним клатчем із м’якої шкіри.

Нещодавно Адріана Ліма також відвідала церемонію CFDA Fashion Awards 2026, яка відбулася в Нью-Йорку, в Американському музеї природничої історії.

Для появи на червоній доріжці модель обрала жіночний образ, зробивши акцент на силуеті. Вона з’явилася в молочній максісукні від бренду LaQuan Smith із глибоким декольте.

Вбрання підкреслило фігуру знаменитості, а широкий чорний пояс акцентував увагу на її тонкій талії.

15 жовтня у Нью-Йорку пройшло щорічний показ бренду спідньої білизни Victoria’s Secret. На подіум вийшли «легенди» шоу — Адріана Ліма і Алессандра Амброзіо та нові обличчя.

Нагадаємо, у 2024 році вперше з 2018 року у Нью-Йорку відбулось Victoriaʼs Secret Fashion Show.

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