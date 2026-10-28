Зіткнення поїздів в Іспанії зупинило швидкісну лінію Мадрид — Андалусія — RMF24

Поблизу Лос-Єбенеса в автономній спільноті Кастилія-Ла-Манча в Іспанії зіткнулися два поїзди. Через аварію іспанський оператор залізничної інфраструктури Adif призупинив рух на швидкісній лінії між Мадридом та Андалусією.

Аварія між Лос-Єбенесом і Урдою

Як повідомляє RMF24, аварія сталася приблизно о 09:00 на ділянці між населеними пунктами Лос-Єбенес і Урда в районі Толедо. Зіткнулися поїзд державного перевізника Renfe, який прямував із Мадрида до Севільї, та поїзд приватного оператора Iryo, що рухався у протилежному напрямку.

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Повідомлення про постраждалих

Іспанське видання ABC із посиланням на очевидців повідомило, що внаслідок зіткнення постраждало багато людей. За словами свідків, поїзди також могли впасти з насипу.

На час публікації RMF24 не наводило даних про кількість постраждалих або подробиць щодо обставин аварії.

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