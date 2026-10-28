Зіткнення швидкісних поїздів в Іспанії забрало щонайменше 64 життя — The Independent

В Іспанії щонайменше 64 людини загинули внаслідок зіткнення двох швидкісних поїздів на ділянці між містами Урда та Лос-Єбенес поблизу Толедо. За The Independent, аварія сталася на рівнинній ділянці колії, оточеній полями. Від удару кілька вагонів обох поїздів зійшли з рейок, щонайменше три вагони впали з насипу.

Попередня версія аварії

Людина, поінформована про обставини катастрофи, повідомила, що швидкісний поїзд оператора Iryo зупинили поблизу Толедо через несправність сигналізації. За її словами, це сталося за розпорядженням менеджера залізничної інфраструктури ADIF.

Після цього в нерухомий потяг на великій швидкості врізався інший швидкісний поїзд оператора Renfe. Унаслідок зіткнення з рейок зійшли кілька вагонів обох складів. Iryo та Renfe одразу не відповіли на запити про коментар.

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Рятувальна операція та стан лінії

Рятувальники продовжували оглядати уламки в пошуках загиблих. На місці були сотні автомобілів швидкої допомоги, катафалки та гелікоптери. Евакуйовані пасажири залишали район аварії дорогою, а волонтери забезпечували їх водою.

Рух на високошвидкісній лінії Мадрид — Андалусія призупинили. За дев'ять місяців до цієї аварії на цій самій лінії зіткнення поїздів тих самих операторів забрало 46 життів.

Джерело, ознайомлене з даними попереднього розслідування нинішньої катастрофи, повідомило Reuters, що експерти на місці виявили зношення стику між секціями рейок. За попередньою версією, дефектний стик утворив щілину, яка збільшувалася під час руху поїздів.

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