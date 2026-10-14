Злива в Стамбулі спричинила 1277 підтоплень і 15 зсувів ґрунту — Daily Sabah

У Стамбулі, Туреччина, сильні дощі в середу спричинили 1 277 випадків підтоплень і 15 зсувів ґрунту. Через негоду рух транспорту містом майже зупинився.

Підтоплення та зсуви

За даними Daily Sabah, у місті зареєстрували 1 277 інцидентів, пов’язаних із підтопленнями. Видання також повідомило про 15 зсувів ґрунту, спричинених сильною зливою.

Під час негоди 47 людей опинилися заблокованими. Ці випадки сталися, коли інтенсивні опади накрили Стамбул у середу.

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Рух транспорту

Daily Sabah характеризує ситуацію на дорогах міста як майже повний застій. Негода одночасно ускладнила пересування Стамбулом і спричинила численні випадки підтоплень.

У повідомленні йдеться про наслідки сильних дощів для міської інфраструктури та людей, які не могли самостійно залишити місця, де їх застала негода. Опубліковані дані охоплюють підтоплення, зсуви ґрунту та випадки, коли людям знадобилася допомога через зливу.

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