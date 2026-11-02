Зливи на Родосі спричинили раптові повені та закриття шкіл — Interia

На грецькому острові Родос сильні зливи спричинили раптові повені: вода затопила дороги, магазини та інші торговельні приміщення, а стрімкі потоки зносили автомобілі. Найінтенсивніші нічні опади зафіксували у східній частині острова, повідомляє Interia.

Найскладніша ситуація в Архангелосі

Найбільше постраждав район Архангелос, де річка вийшла з берегів і перетворила дороги на бурхливі потоки. Вода знесла кільканадцять автомобілів, а магазини та інші торговельні приміщення затопило.

У районі Афанду та селах на півдні Родосу також сталися менш масштабні підтоплення. Екстрені служби отримали сотні викликів, зокрема щодо відкачування води. Жителі острова й туристи одержали попередження про різке погіршення погоди, а місцева влада вирішила закрити школи.

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Ліквідація наслідків негоди

Цивільна оборона разом із підрозділами адміністрації регіону Південні Егейські острови та владою Родосу цілодобово ліквідовує наслідки повені. Служби вилучають автомобілі, знесені водою, очищують дренажні системи, відновлюють водотік у струмках і ремонтують пошкоджену дорожню інфраструктуру.

Хоча вдень інтенсивність негоди зменшилася, рятувальні служби залишаються у стані підвищеної готовності.

Наслідки на Калімносі

Менші за масштабом пошкодження зафіксували також на грецькому острові Калімнос. У районі Агіос-Василіос великий камінь відірвався від схилу та вдарив у гараж, пошкодивши припаркований автомобіль. Мер Янніс Мастрокукос повідомив, що нижче від місця падіння каменю розташована група будинків.

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