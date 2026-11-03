Зливи у Флориді змусили перенести дев’ять пунктів голосування — Interia

У штаті Флорида, США, через сильні зливи та підтоплення перенесли дев’ять пунктів голосування: чотири — в окрузі Сент-Люсі та п’ять — в окрузі Бревард. До деяких місць для голосування неможливо було дістатися через затоплені дороги.

Як повідомляє Interia, закон штату передбачає, що в таких випадках місцеві виборчі комісари мають визначити альтернативне місце для голосування та залишити на попередній локації інформацію для виборців.

Підтоплення та надзвичайний стан

Місцевий метеоролог Метт Девітт заявив, що в південній частині округу Бревард за 12 годин випало від 20 до 24 дюймів опадів — місцями понад 500 літрів води на квадратний метр. За його оцінкою, це був один із наймасштабніших епізодів злив і повеней в історії Флориди.

Раптові підтоплення фіксувалися переважно в районі між Палм-Беєм і Мельбурном: вода заходила до будинків та затоплювала дороги. В окрузі Бревард у понеділок і вівторок скасували заняття у школах, також закрили кілька підтоплених доріг.

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Губернатор Флориди Рон Десантіс оголосив надзвичайний стан у семи округах: Бревард, Десото, Гарді, Гайлендс, Індіан-Рівер, Мартін і Сент-Люсі.

Голосування в день виборів

Зливи припали на проміжні вибори у США, під час яких американці обирають представників на федеральному, штатному та місцевому рівнях, зокрема членів Конгресу. За даними джерела, станом на понеділок достроково проголосували понад 57 мільйонів американців.

Республіканці на той момент мали мінімальну більшість у Палаті представників — 219 місць, тобто на один голос більше за необхідний мінімум. Наразі невідомо, чи вплине перенесення пунктів голосування на підсумки виборів у Флориді.

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