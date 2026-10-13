У Владивостоці, Російська Федерація — держава-агресор, сильні зливи затопили міські вулиці, призвели до зупинки трамвайного руху та багатокілометрових заторів. За кілька годин у районі міста випала приблизно місячна норма опадів, повідомляє Interia.

До 120 літрів води на квадратний метр

Станом на 16:00 за місцевим часом кількість опадів сягнула 71 літра на квадратний метр, а в окремих районах міста перевищила 120 літрів. Через інтенсивний дощ міська дренажна система не впоралася з потоком води, який залив низку вулиць.

За даними сервісу VL, затори в місті розтягнулися до 14 кілометрів. Під одним із мостів утворилося велике скупчення води. На вулиці Шепеткова стрімкий потік поніс жінку, яка переходила дорогу пішохідним переходом. Для неї викликали швидку допомогу; припускають, що вона могла зламати ногу.

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Протікання в університетському комплексі

До полудня за місцевим часом у Владивостоці призупинили рух трамваїв. Вода також проникла до будівель університетського комплексу на острові Російський: у бібліотеці вона текла зі стелі, подібні протікання зафіксували в гуртожитках. У деяких корпусах були перебої з електропостачанням.

Мешканці одного з комплексів гуртожитків повідомляли про протікання зі стель і через вікна. Адміністрація порадила їм ущільнювати вікна клейкою стрічкою та закривати отвори. Міська влада закликала жителів обмежити поїздки приватними автомобілями й не залишати машини під деревами.

На вулицях працювали 97 одиниць спеціальної техніки та мотопомпи. Рух відновлювали поступово після розчищення окремих ділянок. Дощі тривали, а пориви вітру, за прогнозом, могли посилитися приблизно до 100 км/год.

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