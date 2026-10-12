Зливи в Еквадорі зачепили понад 17 тисяч людей — The Rio Times

В Еквадорі від 29 серпня сильні дощі зачепили 17 056 людей, а одна людина загинула. Найбільше постраждала прибережна провінція Есмеральдас, де зафіксували 12 484 постраждалих, повідомляє The Rio Times з посиланням на Національний секретаріат з управління ризиками Еквадору.

Масштаби наслідків

Станом на 11 жовтня відомство зафіксувало 330 небезпечних подій у 22 із 24 провінцій країни. З них 181 випадок припав на повені, 68 — на зсуви ґрунту, ще 24 — на сильний вітер. Події охопили 100 кантонів та 200 парафій.

За даними секретаріату, пошкоджено 4 862 будинки, 16 помешкань зруйновано. Через негоду у 18 школах було порушено навчальний процес, постраждали два медичні центри та було зруйновано один міст. Окремо 1 354 людей влада віднесла до категорії тих, хто зазнав тяжких втрат житла або засобів до існування.

Загибель людини зафіксували 26 вересня в провінції Ель-Оро на кордоні з Перу: її віднесла течія річки Калічана.

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Найскладніша ситуація в Есмеральдасі

У провінції Есмеральдас пошкоджено 3 714 будинків. Річка Есмеральдас 29 вересня вийшла з берегів та затопила три річкові острови в адміністративному центрі провінції. Режим надзвичайної ситуації на рівні провінції діє з 7 жовтня до 7 грудня, а одну зі шкіл від 3 жовтня використовують як тимчасовий притулок.

У провінції Гуаяс постраждали 2 168 людей, у Лос-Ріосі — 1 532, у Манабі — 231. Національна метеорологічна служба Inamhi попередила про сильні опади на узбережжі та в Андах до 10:00 14 жовтня. Рівень загрози там оцінили від середнього до дуже високого, а найінтенсивніші дощі очікувалися до вівторка.

У країні з 29 серпня діє червоний рівень готовності через явище Ель-Ніньйо. Це рівень підготовки до ризиків, а не загальнонаціональний режим надзвичайної ситуації.

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