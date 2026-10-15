Зливи в Стамбулі забрали життя щонайменше двох людей — Interia

У Стамбулі, Туреччина, внаслідок потужних злив і раптових повеней загинули щонайменше двоє людей. Негода затопила вулиці в різних районах найбільшого міста Туреччини, порушила роботу аеропорту, а заняття в частині шкіл скасували.

Затоплені вулиці та дві жертви

Як повідомляє Interia, у деяких частинах Стамбула випало понад 240 літрів опадів на квадратний метр. За даними видання Hürriyet, таких показників у місті не фіксували з 1985 року. Дощі почалися у вівторок та посилилися в районі Босфору, а також на півночі й у центральній частині європейської сторони міста.

Міські служби отримали 6937 звернень щодо наслідків негоди. Вода, зокрема, потрапила до історичної мечеті Садабад. У соціальних мережах поширювали відео, на яких видно, як вода затікає до автобусів.

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34-річний чоловік загинув у районі Сариєр, коли під час раптової повені намагався перейти дорогу. Він утратив рівновагу, впав і вдарився головою об тротуар; чоловіка доправили до лікарні, однак врятувати його не вдалося. Ще однією жертвою став 14-річний підліток, якого вразило струмом після того, як він наступив у калюжу в парку Чукурбостан у районі Балат. За фактом його смерті розпочали розслідування.

Обмеження в аеропорту та школах

Через бурі 43 літаки, які мали приземлитися в аеропорту Стамбула, скерували до інших аеропортів Туреччини та за кордон. У шести районах міста на день скасували заняття у школах, а університети Стамбула перейшли на дистанційний формат навчання.

Стамбульський центр із питань катастроф AKOM прогнозував подальші інтенсивні опади, передусім поблизу Босфору та в азійській частині міста. У деяких місцях могло випасти ще від 50 до 70 літрів води на квадратний метр, а пориви вітру сягнути 80 км/год. Влада також запровадила обмеження дорожнього руху, зокрема заборонила пересування мотоциклів і скутерів.

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