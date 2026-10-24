Італійська фінансова газета MF повідомила, що спільне підприємство італійської Leonardo та німецької Rheinmetall отримало від армії Італії два контракти на бронетехніку загальною вартістю $4,16 млрд. Про це з посиланням на MF повідомляє Defense News.

Бойові машини і танки

За даними MF, замовлення передбачають постачання бойових машин A2CS і танків нового покоління MBT. Закупівлі є частиною ширшої програми модернізації оборони Італії.

Rheinmetall відмовилася коментувати цю інформацію. Генеральний директор Leonardo Лоренцо Маріані заявив, що не може підтвердити, чи було підписано контракт, оскільки будь-які повідомлення з цього питання мають бути узгоджені із замовниками.

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Спільне підприємство

Leonardo та Rheinmetall запустили спільне підприємство з рівними частками у 2024 році. Маріані заявив у Римі, що програма з боку Leonardo готова перейти до виробництва, а компанія разом із Rheinmetall працює над танковою програмою та системою Future Combat System.

Виступаючи на полях щорічної зустрічі підтримуваного державою Fondo Italiano d’Investimento, Маріані наголосив на значенні танків для модернізації оборони Італії, експорту та подальшого партнерства з Rheinmetall.

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