Зміна клімату загрожує зникненням білих трюфелів у Європі

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Глобальне потепління, тривалі посухи та спека призводять до скорочення врожаїв білих трюфелів в Італії та Хорватії. Через нестачу вологи гриби стають меншими, а їх збирання ускладнюється.

Президент Національного центру вивчення трюфелів Італії Антоніо Деджакомо зазначає, що попит на делікатес значно перевищує пропозицію. На Міжнародному ярмарку білих трюфелів в Альбі ціни цього року зросли на 20–30% порівняно з минулим роком.

У Хорватії також фіксують скорочення врожаїв. За оцінками місцевих збирачів і науковців, за останні сім-вісім років обсяги збору зменшилися приблизно на 30%, а територія поширення грибів скорочується.

Вартість кілограма найдорожчих білих трюфелів уже може сягати 4000 євро.

Для збереження делікатесу дослідники та муніципалітети випробовують штучне зрошення, вивчають ґрунтові мікроорганізми та розширюють програми відновлення лісів. Також планують створювати спеціальні ділянки для вирощування трюфелів.

Джерело: Phys.org

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