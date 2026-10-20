Золоті запаси Росії скорочуються на тлі зростання військових витрат

Центральний банк Росії вже десятий місяць поспіль скорочує золоті резерви, щоб допомогти покрити дефіцит державного бюджету. Від грудня запаси золота зменшилися приблизно на 62 тонни — це найбільше скорочення з часів фінансової кризи 1998 року. Тим часом російське золото дедалі активніше надходить до Китаю, оскільки після початку повномасштабної війни проти України російським постачальникам стало складніше продавати його на західних ринках.

У вересні Центральний банк Росії продав ще близько 6,2 тонни золота. У результаті загальний обсяг запасів скоротився до 72,8 мільйона тройських унцій, або приблизно 2260 тонн. Це найнижчий показник із кінця 2019 року, свідчать дані російського Центробанку.

Загалом за цей період у резервах стало приблизно на 62 тонни золота менше. Центробанк скорочує запаси вже десятий місяць поспіль. Розпродаж відбувається на тлі проблем із наповненням державного бюджету Росії. За оцінками, дефіцит російського бюджету цього року може сягнути 7,3 трильйона рублів. Це приблизно вдвічі більше, ніж планували спочатку. Щоб покрити нестачу коштів, влада використовує накопичені резерви, зокрема золото.

Такого масштабу не було з часів кризи 1998 року

Швидкість, з якою Росія продає золото, порівнюють із періодом фінансової кризи 1998 року. Тоді країна оголосила дефолт за частиною державних боргів, рубль різко впав, а фінансова система опинилася під сильним тиском. За даними Міжнародного валютного фонду, протягом трьох місяців 1998 року російський Центробанк продав близько 118 тонн золота. До кінця року частину злитків викупили назад, тому за весь рік запаси скоротилися приблизно на 50 тонн.

Теперішній розпродаж також став одним із наймасштабніших за останні десятиліття. Водночас сам факт продажу золота не означає автоматичного наближення фінансового краху: резерви можуть використовувати для покриття бюджетних витрат, а їхня вартість залежить і від світових цін на метал. Після кризи 1998 року Росія багато років, навпаки, накопичувала золото. До початку повномасштабного вторгнення в Україну, у 2022 році, її запас сягав приблизно 2300 тонн. Це робило країну одним із найбільших власників золота серед центральних банків світу.

Чому Росія продає золото

Одна з причин розпродажу — скорочення доходів від нафти й газу. Коли надходжень до бюджету не вистачає, російський Мінфін використовує кошти Фонду національного добробуту. Цей фонд створювали, зокрема, для накопичення резервів на випадок економічних труднощів.

Аналітик «Фінама» Олександр Потавін пояснював, що за нестачі бюджетних доходів Мінфін продає активи фонду, серед яких є й золото. Центробанк, зі свого боку, проводить операції на внутрішньому ринку, які відображають ці дії. Такий механізм дає змогу перетворювати частину резервів на кошти для фінансування державних витрат.

Продажі можуть бути пов’язані й із потребою в іноземній валюті. Крім того, високі світові ціни на золото роблять його реалізацію привабливішою для продавця. Водночас обсяг резервів у грошовому вираженні залежить не лише від кількості металу, а й від зміни його ринкової вартості. Розпродаж резервів відбувається на тлі значних витрат Росії на війну проти України. Однак не всі кошти від конкретних операцій із золотом можна прямо пов’язати з військовими видатками: офіційно ці операції пояснюють, зокрема, потребою виконувати бюджетне правило та покривати дефіцит.

Російське золото дедалі частіше продають через Китай

Після початку повномасштабної війни Росія втратила доступ до частини західних ринків золота. Зокрема, російський метал більше не може вільно потрапляти на лондонський ринок через обмеження, запроваджені після вторгнення. Тому постачальники переорієнтовують торгівлю на азійські напрямки. Одним із ключових маршрутів став Гонконг. За даними митної статистики, у січні–липні 2026 року туди надійшло понад 100 тонн золота російського походження. Це майже втричі більше, ніж за той самий період торік, і рекордний обсяг для цього проміжку часу.

Гонконг відіграє роль торговельного центру, через який золото може потрапляти на інші ринки, зокрема до материкового Китаю. Водночас дані про імпорт до Гонконгу самі по собі не доводять, що весь метал зрештою опинився в Китаї. За підрахунками Financial Times, від початку повномасштабної війни через Гонконг вивезли російського золота на суму близько 35 мільярдів доларів. Це показує, наскільки сильно змінилися маршрути торгівлі після запровадження західних обмежень.

Отже, Росія продовжує використовувати золоті резерви для підтримки державних фінансів, тоді як дефіцит бюджету зростає. Паралельно російські постачальники шукають покупців на азійських ринках. Якщо продажі триватимуть такими темпами, обсяг золота в резервах і далі скорочуватиметься, хоча подальша динаміка залежатиме від бюджетних потреб, ринкових цін і рішень російської влади.

Спотове золото у вівторок, 20 жовтня, знизилося на 0,3% — до 4 128,92 долара за унцію станом на 06:21 за Гринвічем. Грудневі ф’ючерси на золото у США також втратили 0,3% і торгувалися на рівні 4 148,50 долара за унцію, повідомляє Asharq Al-Awsat.

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