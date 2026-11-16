Золото подешевшало до мінімуму з вересня 2025 року — Anadolu Agency

Ціни на золото 16 листопада знизилися до найнижчого рівня з вересня 2025 року на тлі очікувань подальшого підвищення процентних ставок Федеральною резервною системою США. Станом на 07:20 за Гринвічем тройська унція золота коштувала 3855,06 долара — на 26,69 долара, або 0,69%, менше. Про це повідомляє Anadolu Agency.

Тиск долара та дохідності облігацій

На ринок дорогоцінних металів вплинули зміцнення долара США та підвищена дохідність американських казначейських облігацій. За місяць золото втратило 6,91% вартості. Срібло подешевшало на 1,30 долара, або 2,66%, до 47,43 долара за унцію, а його місячне падіння сягнуло 16,9%.

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Очікування рішення ФРС

Інвестори оцінювали інфляційні ризики та сигнали представників Федеральної резервної системи щодо можливого подальшого посилення монетарної політики. Кілька посадовців ФРС заявили про потребу в додатковому підвищенні ставок, а дехто допускав підвищення на 50 базисних пунктів у грудні.

Ринкові котирування вказували на 92-відсоткову ймовірність підвищення ставки на 25 базисних пунктів наступного місяця та на 8-відсоткову ймовірність підвищення на 50 базисних пунктів. Учасники ринку також чекали на виступ голови ФРС Кевіна Ворша та публікацію протоколу жовтневого засідання регулятора. Срібло, яке опустилося до мінімуму приблизно за рік, також перебувало під тиском через слабші очікування попиту, пов’язані зі скороченням споживання в ювелірній галузі та сонячних елементах.

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