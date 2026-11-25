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Інвестори масово розпродають фінансові активи на тлі побоювань щодо інфляції у США, торговельної напруженості та очікувань подальшого посилення монетарної політики. Додатковий тиск на ринки спричинили очікування підвищення процентних ставок і сумніви щодо майбутньої прибутковості інвестицій у штучний інтелект. На цьому тлі різко впали ціни на золото, срібло та біткоїн.

Золото та срібло опустилися до мінімуму за 15 місяців

У середу, 25 листопада, спотова ціна золота впала на 3% – до $3445,89 за тройську унцію. Це найнижчий показник із серпня 2025 року. Вперше із вересня минулого року дорогоцінний метал опустився нижче $3500.

Срібло подешевшало ще сильніше – на 5,4%, до $38,65 за унцію. Це також мінімум із серпня 2025 року. Падіння торкнулося й інших дорогоцінних металів: платина втратила 4,1% вартості, опустившись до $1224,13 за унцію, а паладій подешевшав на 3,2% – до $826. Його ціна опустилася до найнижчого рівня з 2017 року.

За даними Reuters, золото втратило близько 37% вартості від історичного максимуму, встановленого на початку 2026 року.

Біткоїн знову опустився нижче $60 тис.

Негативна тенденція охопила і криптовалютний ринок. У середу біткоїн опускався до $57,5 тис., не втримавшись вище психологічної позначки $60 тис. Це сталося після короткочасного відновлення до $64,5 тис. 23 листопада.

Додатковий тиск створює відтік грошей з американських біржових фондів, які інвестують у біткоїн. За даними CoinDesk, станом на 24 листопада чистий відтік із таких фондів за місяць сягнув $4,71 млрд. Лише за одну торгову сесію інвестори забрали близько $570 млн. Листопад уже став найгіршим місяцем за цим показником із моменту запуску американських спотових фондів на біткоїн.

Американські біржі також пішли вниз

Одним із найпомітніших епіцентрів падіння став технологічний сектор США. Під час торгів у середу індекс Nasdaq Composite втрачав близько 4%, а акції виробника чипів Nvidia подешевшали на 8,7%.

Інвестори дедалі більше сумніваються, чи зможуть технологічні гіганти повернути величезні кошти, вкладені в розвиток штучного інтелекту. Особливе занепокоєння викликають витрати на будівництво центрів обробки даних, закупівлю обладнання та розробку нових моделей.

Побоювання щодо окупності цих інвестицій посилюють загальну невизначеність на фондових майданчиках. Продажі акцій технологічних компаній додатково тиснуть на криптовалюти та дорогоцінні метали.

Інфляція у США посилила тиск на ринки

Одним із головних чинників падіння стали нові дані про інфляцію у США. У жовтні індекс цін на особисті споживчі витрати (PCE), за яким Федеральна резервна система (ФРС) оцінює інфляційні тенденції, зріс на 0,3% за місяць. У річному вимірі показник прискорився до 3,8% проти 3,6% у вересні.

Базова інфляція, яка не враховує ціни на продукти харчування та енергоносії, становила 3,3% у річному вимірі. Місяцем раніше вона дорівнювала 3,1%.

Такі показники посилили очікування, що американський центробанк може знову підвищити процентну ставку вже у грудні. Ринки закладали в ціни збільшення на 0,25 відсоткового пункту.

Вища дохідність державних облігацій та інших фінансових інструментів робить золото менш привабливим для інвесторів, адже дорогоцінний метал не приносить процентного доходу. Дорожчі запозичення також можуть стримувати попит на ризикові активи, зокрема криптовалюти.

Нафта спочатку дешевшала, а потім подорожчала

На відміну від золота та срібла, нафтові котирування протягом дня змінювали напрямок. Під час ранкових торгів 25 листопада ф'ючерси на Brent втрачали 1,6% і коштували $89,93 за барель. Американська WTI подешевшала на 1,9% – до $80,53.

На ринок тиснули побоювання надлишку пропозиції нафти у світі у 2027 році. Інвестори також стежили за майбутніми рішеннями ОПЕК+ щодо обсягів видобутку.

Згодом ситуація змінилася. Після повідомлень про атаку єменських хуситів на саудівський нафтопереробний завод Ras Tanura ціни почали зростати. За даними Reuters, Brent піднялася до $93,20 за барель, а WTI – до $83,01. Побоювання щодо перебоїв із постачанням нафти з Близького Сходу знову посилили попит на сировину.

Чому інвестори продають навіть захисні активи

Золото традиційно вважають захисним активом, до якого інвестори звертаються під час економічної та геополітичної нестабільності. Однак масштабні фінансові потрясіння можуть змушувати учасників ринку продавати навіть дорогоцінні метали, щоб отримати готівку, покрити збитки за іншими вкладеннями або виконати вимоги щодо забезпечення біржових угод.

Біткоїн у цій ситуації поводиться радше як ризикова інвестиція, ніж як цифровий аналог золота. Його падіння збігається з відтоком коштів із біржових фондів та погіршенням настроїв на фондових майданчиках.

Нинішня ситуація на ринках пов'язана одразу з кількома чинниками: стійкою інфляцією у США, очікуваннями жорсткішої політики ФРС, торговельною невизначеністю та сумнівами щодо прибутковості масштабних інвестицій у штучний інтелект.

Про це повідомляється із посиланням на Reuters.

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