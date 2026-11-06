Золотодобувна столиця Росії залишилася без опалення та гарячої води

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У російському місті Бодайбо Іркутської області 5 листопада сталася комунальна аварія, внаслідок якої місцеві жителі залишилися без опалення та гарячої води. На той момент температура повітря опускалася до –20 градусів.

Виконувачка обов’язків міського голови Валентина Путря розповіла, що причиною аварії став прорив трубопроводу діаметром 350 мм. За інформацією МНС Росії, теплопостачання та подачу гарячої води вдалося відновити о 21:50.

Ще 1 листопада місцева влада звітувала про підготовку котелень до опалювального сезону та проведення заходів для усунення наслідків попередньої аварії.

Наприкінці січня 2026 року в місті запроваджували режим надзвичайної ситуації. Тоді під час 40-градусних морозів замерз магістральний водогін, через що зупинилися чотири котельні.

Без опалення та водопостачання залишилися понад 140 житлових будинків і дві школи. За даними Слідчого комітету Росії, аварія створила загрозу життю щонайменше 1321 людини.

Відновити опалення в будинках, які постраждали внаслідок аварії, вдалося лише в другій половині лютого.

Бодайбо розташоване на північному сході Іркутської області, за 1095 км від Іркутська. Бодайбинський район забезпечує основну частину видобутку золота в регіоні.

У 2025 році тут видобули 21,3 тонни золота, що на 11,6% більше, ніж роком раніше. У першому півріччі 2026 року обсяги видобутку зросли ще на 22%.

Золотодобувною діяльністю в районі займаються понад два десятки компаній. Серед них — «Полюс», «Височайший», «Друза» та група «Лензолото».

Нагадаємо, у російському Владивостоці через пошкодження комунальних мереж понад 21 тисяча жителів залишилися без опалення та гарячої води. Відключення торкнулося 98 багатоквартирних будинків і трьох соціальних об’єктів, повідомили у прокуратурі Приморського краю.

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