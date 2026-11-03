Зустріч щодо гарантій безпеки та відбудови України відбудеться у Брюсселі

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У середу, 4 листопада, у штаб-квартирі Європейської комісії в Брюсселі відбудеться зустріч щодо гарантій безпеки, повоєнної відбудови та майбутнього України. Переговори анонсував спеціальний представник президента США Стів Віткофф. Зустріч запланована напередодні перемовин за участю Росії в Абу-Дабі.

У Європейській комісії підтвердили, що 4 листопада до обговорення долучаться представники України, США, Франції, Німеччини, Великої Британії, НАТО та Світового банку. Прийматиме зустріч саме Єврокомісія.

«Я можу підтвердити, що справді цього тижня, у середу, тобто завтра, Європейська комісія прийматиме зустріч за участю представників України, Сполучених Штатів, Франції, Німеччини, Великої Британії, НАТО та Світового банку», — заявила Піньо.

За її словами, переговори продовжать попередні консультації між Україною та США, які відбулися в Маямі. Їхня мета — досягнення тривалого та сталого миру в Україні.

Паула Піньо уточнила, що основну увагу під час зустрічі приділять питанням майбутнього відновлення України та її економічного розвитку.

«Ця зустріч спиратиметься на попередні переговори, які відбулися в Маямі за участю України та США, з метою досягнення тривалого, сталого миру в Україні», — пояснила речниця Єврокомісії.

Вона додала, що дискусія «буде зосереджена на повоєнній відбудові та процвітанні України».

З боку Європейської комісії участь у зустрічі візьмуть радники з питань національної безпеки та інші високопосадовці.

Окремо Паула Піньо зазначила, що наразі не має інформації про можливу участь президента України Володимира Зеленського в переговорах у штаб-квартирі Єврокомісії 4 листопада.

Отже, зустріч у Брюсселі має стати продовженням консультацій України та її міжнародних партнерів щодо майбутніх гарантій безпеки, відбудови та досягнення сталого миру напередодні переговорів за участю Росії в Абу-Дабі.

Про це заявила головна речниця Єврокомісії Паула Піньо.

США запропонували Україні гарантії безпеки за зразком 5-ї статті Північноатлантичного договору. За словами президента Володимира Зеленського, спецпосланець Дональда Трампа Стів Віткофф має передати ці пропозиції російському керівництву під час візиту до Санкт-Петербурга 21 жовтня. Водночас деталі можливих гарантій поки не розкривають, а Москва та Вашингтон офіційно не прокоментували заяву українського президента.

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф 21 жовтня має вирушити до Санкт-Петербурга для зустрічі з російським керівництвом. Про його плани повідомив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре після переговорів за участю Віткоффа та президента України Володимира Зеленського. Сторони обговорювали безпеку України, післявоєнне відновлення, територіальні питання та майбутнє європейської безпеки.

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