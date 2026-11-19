Перша тристороння зустріч президента США Дональда Трампа, голови КНР Сі Цзіньпіна та російського диктатора Володимира Путіна стала ще одним свідченням трансформації світового порядку та завершення періоду домінування Сполучених Штатів. Водночас нова система міжнародних відносин може бути менш передбачуваною та стабільною, адже суперечливі інтереси трьох лідерів ускладнюють досягнення спільних домовленостей.

За оцінкою видання, зустріч трьох лідерів 19 листопада в китайському Шеньчжені продемонструвала зміни у глобальному балансі сил. США, Китай і Росія дедалі активніше намагаються визначати власні сфери впливу, однак мають різні уявлення про майбутній міжнародний порядок.

Як зазначає WSJ, Трампа, Путіна та Сі Цзіньпіна розділяють конкуруючі амбіції та суперечливі геополітичні інтереси. Водночас, за оцінкою газети, їх об'єднує прагнення діяти з мінімальними зовнішніми обмеженнями у регіонах, які вони вважають сферами своїх інтересів.

Зокрема, Путін прагне, щоб Вашингтон не перешкоджав реалізації російських планів щодо України. Москва намагається домогтися домовленостей, які дозволили б їй закріпити власні позиції та послабити західний вплив на перебіг війни.

Сі Цзіньпін, своєю чергою, зацікавлений у тому, щоб США визнали претензії Пекіна на Тайвань. Китайська влада вважає острів частиною своєї території, тоді як Вашингтон продовжує підтримувати неофіційні відносини з Тайбеєм та надавати йому оборонну допомогу.

Натомість Трамп зробив послаблення китайського та російського впливу в Західній півкулі одним із пріоритетів своєї зовнішньої політики. Такий підхід отримав назву «доктрина Донро» – переосмислення доктрини Монро, спрямоване на відновлення домінування США в регіоні.

Попри проведення історичного саміту, журналісти не побачили суттєвих ознак можливого прориву в головних питаннях переговорів. Йдеться насамперед про війну Росії проти України, конфлікт навколо Ірану та контроль над ядерними озброєннями.

Водночас, на думку видання, для учасників важливим політичним результатом стала сама зустріч. Вперше керівники трьох держав зібралися за одним столом у такому форматі, продемонструвавши зростання ролі прямих домовленостей між великими державами.

При цьому спільна участь у переговорах не означає формування союзу між Вашингтоном, Москвою та Пекіном. Їхні стратегічні інтереси залишаються суперечливими, а питання майбутнього міжнародної безпеки – відкритим.

Про це повідомляється із посиланням на The Wall Street Journal.

Трамп розпочав переговори із Сі Цзіньпіном і зробив заяву щодо війни в Україні — Reuters.

Президент Сі застеріг США від помилок щодо Тайваню — Anadolu Agency

Відео: Трамп уперше публічно назвав Путіна другом і запізнився до Сі Цзіньпіна.

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